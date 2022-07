செல்லாது செல்லாது! அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் பதவி! ஓபிஎஸ் வெளியிட்ட அறிக்கை!

Chennai

சென்னை : பல்வேறு காரணங்களுக்காக நீக்கப்பட்ட அளைத்து நிர்வாகிகளும், அவர்களது வேண்டுகோளுக்கிணங்க, மீண்டும் அவரவர் பொறுப்புகளில் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் என அதிமுகவில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமியால் நீக்கப்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் திடீர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதிமுகவில் நடந்து வரும் அதிகார சண்டைகள் காரணமாக மாநில அளவில் மட்டுமல்ல மாவட்ட அளவிலும் அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் பல்வேறு நிர்வாகிகள் அடுத்து என்ன நடக்கும் என எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியிலிருந்து நீக்கும் தீர்மானம் பொதுக்குழுவில் முன்மொழியப்பட்ட நிலையில், அதற்கு பொதுக்குழுவில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. மேலும் அவரது பதவிகளும் பறிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

