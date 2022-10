அந்த டீம்.. டக்குனு மாறிட்டாங்க.. ஓபிஎஸ் மௌனமே ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு காரணம்.. கே.பி.முனுசாமி தாக்கு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஜெயலலிதா சிகிச்சையில் இருந்தபோது ஓ.பன்னீர்செல்வம் மௌனமாக இருந்து சசிகலாவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதால் தான் ஜெ. மரணமடைந்தார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

ஜெயலலிதா மரண மர்மம் குறித்து விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் விசாரணை அறிக்கை சசிகலாவை குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

இந்நிலையில், அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் அதுபற்றி பேசிய ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான முன்னாள் அமைச்சர் கேபி முனுசாமி, 32 ஆண்டுகால ஜெயலலிதாவின் தோழி எனச் சொல்லிக் கொண்டிருந்த சசிகலா துரோகியாக செயல்பட்டுள்ளார் என விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும், சசிகலாவுக்கு ஆதரவாக, ஜெயலலிதாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்காமல் மௌனமாக இருந்ததால் ஜெயலலிதா இறந்து விட்டார் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அவதூறு பரப்பினால்.. தப்பான போட்டோவுடன் சித்தரித்தால் பல கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடு தரனும்.. சசிகலா புஷ்பா

English summary

Speaking about Jayalalitha's death, former AIADMK Minister KP Munusamy said that Sasikala, who was Jayalalithaa's friend for 32 years, has acted as a traitor, O. Panneerselvam also supported Sasikala and became reason for Jayalalithaa's death.