'ஜெய’லலிதா + ராமச்’சந்திரன்’ = ஜெயச்சந்திரன்! தீர்ப்புக்கு இதுதான் காரணம்? ஜெயபிரதீப் அடடே விளக்கம்!

சென்னை : எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா அதிமுகவையும், அதன் தொண்டர்களை காக்கும் எனவும், அது தொடர்பாக ஓபிஎஸ்ஸின் மகன் ஜெயபிரதீப் வெளியிட்டுள்ள விளக்க அறிக்கை சமூக வலைதளங்களில் கவனத்தை பெற்றிருக்கிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பினை அடுத்து ஓபிஎஸ் இல்லம் முன்பாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் ஜூலை 11-ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக் குழுக் கூட்டம் தொடா்பாக ஓ.பன்னீா்செல்வம் மற்றும் அக்கட்சியின் பொதுக் குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து தொடர்ந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் இருந்து வருகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் சாதகம்.. ஹைகோர்ட் பச்சைக்கொடி.. எம்ஜிஆர் மாளிகை செல்வாரா ஓபிஎஸ்?

MGR, Jayalalithaa's soul will protect the AIADMK and its workers, and the explanatory statement issued by OPS's son Jayaprateep has gained attention on social media.