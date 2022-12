கேபி முனுசாமி பாமக போகனும்..டிஜெ ஊமையாகிவிட வேண்டும்! பிரார்த்தனை செய்யப் போகும் மருது அழகுராஜ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கேபி முனுசாமி பாமக சென்றுவிட வேண்டும்.. உதயகுமார் உண்மை பேச வேண்டும் எனவும், ஜெயக்குமார் ஊமையாகிவிட வேண்டும் என பிரார்த்தனை செய்யப்போவதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரும் நமது அம்மா நாளிதழின் முன்னாள் ஆசிரியருமான மருது அழகுராஜ் கடுமையாகப் பேசியிருக்கிறார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வதால் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முறையில் புதிதாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள மாவட்ட செயலாளர்கள், ஒன்றிய செயலாளர்கள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலரை புதிதாக நியமனம் செய்துள்ளார்.

எடப்பாடி முதன் முதலில் மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை கூட்டியது போலவே தற்போது ஃபார்மாலிட்டிக்காகவே ஓ.பன்னீர்செல்வமும் மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை கூட்டி இருக்கிறார் என்கின்றனர் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

மாண்டஸ் புயலால் கடலில் பெரிய அளவில் மாற்றங்கள்.. தீவிர ஆய்வில் இறங்கியுள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள்.. ஷாக்

English summary

OPS supporter and ex-editor of namadhu Amma daily Marudhu Alaguraj have spoken harshly saying that KP Munusamy should go away to pmk.. Udayakumar should speak the truth and Jayakumar should become mute