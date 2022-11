மெகா கூட்டணியா.. மெண்டல்களின் கூடாரமா? ‘சேர்க்க முடியாது’ - ஈபிஎஸ் முடிவால் கொந்தளித்த ஓபிஎஸ் அணி!

Chennai

சென்னை : கட்சியையும் பிளவு படுத்திக் கொண்டு கூட்டணி கட்சிகளையும் தக்க வைக்காத நிலையில் எடப்பாடி அமைப்பது மெகா கூட்டணியாக இருக்காது அது மென்டல்களின் கூடாரமாக தான் இருக்கும் என ஓபிஎஸ் அணியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் மருது அழகுராஜ் விளாசியுள்ளார்.

2024 தேர்தலுக்கான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளை பாஜக தலைமை தொடங்கி விட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, கூட்டணி பற்றிப் பேசினார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களை மீண்டும் சேர்க்க முடியாது எனத் தெரிவித்த ஈபிஎஸ், அதிமுக தலைமையில் மெகா கூட்டணி அமையும் என்றார்.

