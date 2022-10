அந்த பதவிக்கு கேபி முனுசாமி குறிவைத்தார்.. எடப்பாடியே சொன்னாரே.. குண்டு போட்ட ஓபிஎஸ் டீம்! ஆஹா!

Chennai

சென்னை : கேபி முனுசாமி, எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவி கேட்கிறார், நீங்களே வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் கூறியதாக அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளார் நாஞ்சில் கோலப்பன்.

ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான நாஞ்சில் கோலப்பன், அவ்வப்போது அதிர்ச்சி தகவல்களை வெளியிட்டு வருகிறார். சமீபத்தில், அவர் அதிமுக மூத்த தலைவர் பொன்னையனுடன் பேசிய ஆடியோவை வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தார்.

இந்நிலையில், கேபி முனுசாமி பற்றி ஒரு தகவலை வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் நாஞ்சில் கோலப்பன். தனியார் இணைய ஊடகத்திற்கு அளித்துள்ள பேட்டியின்போது இந்த தகவலை அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

