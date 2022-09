திறந்த வீட்டில்.. இங்க ஒண்ணும் இல்ல.. இங்கிலாந்து போறீங்களாய்யா?- கடுமையா வார்த்தையை விட்ட புகழேந்தி

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு செல்வதற்காக பாதுகாப்பு கேட்டோமே தவிர, ஓபிஎஸ் கட்சி பணிகளை மேற்கொள்ள எப்போது வேண்டுமானாலும் உள்ளே செல்வார், நாங்களும் செல்வோம். யாராலும் தடுக்க முடியாது என ஆவேசமாகத் தெரிவித்துள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி.

எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக அலுவலகத்திற்குள் ஓபிஎஸ்ஸை கேட்காமல் சென்றது தவறு என்றும், அதிமுக அலுவலகத்தின் உரிமையாளர், அதிகாரம் பெற்றவர் ஓபிஎஸ் தான் என்றும் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி இணை ஒருங்கிணைப்பாளரே இல்லை என்றும், உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது அவர் எப்படி உள்ளே சென்றார் என்றும் கோபமாகப் பேசியுள்ளார் புகழேந்தி.

English summary

OPS supporter Pugazhendhi said that a case will be filed against Edappadi Palaniswami who trespassed into the AIADMK head office. OPS will go inside anytime, he added.