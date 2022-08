இதுக்கு பெயர் பதவி ஆசை இல்லையா? எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் கண்டனம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: பதவி ஆசையால் மட்டுமே அதிமுக இணைப்புக்கு ஓ.பன்னீர் செல்வம் அழைப்பு விடுப்பதாக குற்றம்சாட்டிய எடப்பாடி பழனிசாமியின் கருத்துகளுக்கு சமூக வலைதளங்களில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சென்னையில் ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடா்பாக ஓ.பன்னீா்செல்வம் மற்றும் வைரமுத்து தொடர்ந்த வழக்கின் தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. அந்தத் தீர்ப்பில் அதிமுகவில் ஜூன் 23-க்கு முன் இருந்த நிலையே நீடிக்கும் என்று உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.

இந்த நிலையில் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ.பன்னீர் செல்வம், அம்மாவின் பிள்ளைகளான எங்களுக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டது. அவைகளை எங்கள் மனதில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி, மீண்டும் கழகம் ஒன்றிணைந்து மக்களுக்கு சேவையாற்ற அன்புச் சகோதரர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.

English summary

Edapadi Palanisamy accusing O. Panneer Selvam of calling for AIADMK merger only out of desire for office. After this Pressmeet, OPS supporters are condemning Edapadi Palanisamy comments on social media.