ஜெ. நினைவிடத்தில் ‘சபதம்’ எடுத்த ஓபிஎஸ் டீம் புள்ளிகள்! நியமனத்தில் வேகம்.. அடுத்த அதிரடிக்கு ரெடி!

Chennai

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள், சென்னையில் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் சபதம் ஏற்றுக்கொண்டனர்.

ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் மோதலுக்கு மத்தியில், அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தான்தான் என்று கூறிவரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், கட்சியின் புதிய நிர்வாகிகளை நியமித்து வருகிறார்.

புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள், தென்சென்னை வடக்கு கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக செயலாளர் எம்.வி.சதீஷ் தலைமையில் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் உறுதிமொழியேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர்.

மாநில மகளிர் அணி செயலாளரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான ராஜலட்சுமி, இளைஞர் அணி மாநில இணைச்செயலாளர் அமலன் சாம்ராஜ் பிரபாகரன் ஆகியோரும் பங்கேற்று உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர்.

