இரட்டை இலையை முடக்கிடலாம் என எண்ணுகிறார்கள்..பெரும்பான்மை இருந்தால் நிரூபியுங்க.. ராஜன் செல்லப்பா

ஓபிஎஸ் தரப்பினர் வெறும் 1 விழுக்காடு, 2 விழுக்காடு வைத்துக்கொண்டு அதற்கான நியாயங்களை கற்பிக்க முயல்கிறார்கள் என்று அதிமுக எம்.எல்.ஏ. ராஜன் செல்லப்பா கூறினார்.

சென்னை: தேர்தல் ஆணையத்தில் எதாவது தவறை சுட்டிக்காட்டுவோம். அதன் மூலம் இரட்டை இலையை முடக்கிவிடலாம் என்று தவறான சிந்தனையை ஓபிஎஸ் தரப்பினர் வைக்கின்றனர் என்று அதிமுக எம்.எல்.ஏ.வும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளருமான ராஜன் செல்லப்பா கூறினார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளரை அக்கட்சியின் பொதுக்குழு தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் முடிவு அதிமுக அவைத்தலைவர் மூலமாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்த இடையீட்டு மனு மீது உத்தரவு பிறப்பித்தது.

உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு ஆதரவளிப்போம் என ஓபிஎஸ் அறிவித்தார்.

English summary

We will point out any mistake in Election Commission. AIADMK MLA and supporter of Edappadi Palaniswami, Rajan Chellappa said that the OPS party is thinking wrongly that the double leaf can be disabled by it.