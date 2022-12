கூவத்தூர் ரகசியம்.. “விசாரணை கமிஷன் அமைத்து உள்ளே தள்ளணும்!” ஒரே போடாக போட்ட மனோஜ் பாண்டியன்.. பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கூவத்தூரில் என்ன நடந்தது என விசாரிக்க தனி கமிஷன் அமைத்து, அனைவரையும் விசாரித்து, தவறு இழைத்தவர்கள் அனைவரையும் உள்ளே தள்ளா வேண்டும் என அதிமுக எம்.எல்.ஏ மனோஜ் பாண்டியன் பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவின் ஓபிஎஸ் அணி சார்பில் இன்று மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தக் கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள், தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் முக்கிய நிர்வாகிகள் உரையாற்றினர்.

அப்போது பேசிய அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர் மனோஜ் பாண்டியன் எம்.எல்.ஏ, அதிமுகவுக்கு பிடித்துள்ள நோய் பழனிசாமி; அதற்கான மருந்துதான் ஓ.பன்னீர்செல்வம் என தெரிவித்திருக்கிறார்.

English summary

AIADMK OPS team MLA Manoj Pandian has said that an inquiry commission should be set up to investigate what happened in Koovathur resort, investigate everyone and bring all the wrongdoers to justice.