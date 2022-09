பெரியாருக்கு “வாழ்த்து”.. சைடு கேப்பில் எடப்பாடிக்கு “குத்து” - ஓபிஎஸ் ட்வீட்டை கவனிச்சீங்களா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தந்தை பெரியாரின் 144 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட முக்கிய கட்சிகளின் தலைவர்கள் ட்விட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் அந்த வாழ்த்தின் மூலமாக எடப்பாடி பழனிசாமியை விமர்சித்துள்ளார்.

திராவிடர் கழக நிறுவனரும், சமூக நீதி போராளியுமான தந்தை பெரியாரின் 144 வது பிறந்தநாள் இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பலரும் பெரியார் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரை நினைவுகூர்ந்து வருகிறார்கள்.

கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிப்பொறுப்பேற்ற திமுக, தந்தை பெரியார் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி சமூகநீதி நாளாக கொண்டாடப்படும் என்று அறிவித்தார்.

English summary

Former Tamilnadu Chief Minister O.Panneerselvam wishes Periyar on his birthday by his quote. Which is about power politics and selfishness in Politics. Which directly against ADMK Interim Chief Minister Edappadi Palanisamy