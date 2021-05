என்னது தடுப்பூசிகளை காணாமா.. மர்மத்தை அவிழ்க்க சொல்லும் ப.சி. கிடுக்குப்பிடி கேள்வி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் பி.சிதம்பரம் , நாட்டில் தடுப்பூசி உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தை தணிக்கை செய்ய சிஏஜி அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளார். பொதுமக்கள் கோபம் வீதிக்கு வருவதற்கு முன்பு 'காணாமல் போன தடுப்பூசிகளின் மர்மத்தை' அவிழ்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப சிதம்பரம் இன்று வெளியிட்ட ட்வீட்களில் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். "காணாமல் போன தடுப்பூசிகளின் மர்மம் குறித்த கேள்விகள் ஒவ்வொரு நாளும் தீவிரமடைந்து வருகிறது. ஒரு பேட்ஜ் தடுப்பூசிகளை தயாரிக்க குறிப்பிட்ட அளவிற்கு நேரம் தேவை என்று பாரத் பயோடெக் கூறியது குழப்பத்தை அதிகரித்துள்ளது.

'திறன்' என்பது ஒரு விஷயம் என்பதையும், 'உற்பத்தி' என்பது வேறு விஷயம் என்பதையும் நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம். ஆனால் இரண்டு உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களால் (சீரம், பாரத் பயோடெக்) இதுவரை உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உண்மையான அளவு என்ன என்பதை தேசம் அறிய விரும்புகிறது. இதுவரை தயாரிக்கப்பட்ட உண்மையான உற்பத்தியை மக்கள் அறிந்தே ஆகவேண்டும்., தேதி வாரியாக யார் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது என்ற விவரத்தை கண்டிப்பாக சொல்லவேண்டும்:" என்று ப சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்

English summary

Former Union Finance Minister P. Chidambaram on Saturday demanded a Comptroller and Auditor General (C&AG)-driven audit of vaccine production and supply in the country to unravel the ‘mystery of missing vaccines’ before public anger hits the streets.