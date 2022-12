கரும்பு ‘ஓசி’ தமிழர் தன்மானத்துக்கே இழுக்கு.. “சீமானின் பக்குவமற்ற அரசியல்”.. கொந்தளித்த பாரிசாலன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திராவிட அரசுகள் முன்னெடுத்து வரும் இலவச திட்டங்களை தொடர்ந்து எதிர்க்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய செயற்பாட்டாளர் பாரிசாலன், தற்போது பொங்கல் பண்டிகைக்கு வழங்கப்படும் பரிசுத் தொகுப்பு பற்றி கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்திருக்கிறார். பொங்கலுக்கு கரும்பை இலவசமாக வழங்குவது தமிழர் தன்மானத்திற்கு இழுக்கு என ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் பாரிசாலன்.

தமிழ்ச் சமூகத்தில் 'இலுமினாட்டி' என்ற பதத்தை பரவலாக்கியவர்களுள் முக்கியமானவர் பாரிசாலன். கடந்த ஆறேழு ஆண்டுகளில், அரசியல், சினிமா என எல்லா வகைமைகளிலும் இலுமினாட்டிகளின் குறியீடுகளைக் கண்டுபிடித்து விமர்சனங்களை வைத்துக்கொண்டே இருக்கிறார்.

இந்நிலையில், நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் பேசியுள்ள பாரிசாலன், தமிழக அரசியல் நிலை பற்றி தனது கருத்துகளை முன்வைத்துள்ளார். இனி அவரது பேட்டி:

English summary

Paari saalan, a Tamil Nationalist who has been constantly opposing the freebees being carried out by Dravidian governments, has now made strong criticisms about the Pongal gift. In an interview given to One India, Paarisaalan strongly criticized the free distribution of sugarcane for Pongal as a drag on the Tamil identity.