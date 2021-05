பத்மா சேஷாத்ரி.. மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர திட்டம்.. டாப் கியரில் "அன்பில்".. பின்னணி

Chennai

சென்னை: பிரச்சினைக்குரிய பத்மா சேஷாத்ரி பள்ளியை மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர ஆலோசனை செய்து வருவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பேட்டி அளித்துள்ளார். ஆனால் இது சாத்தியம் ஆகுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

சென்னை கேகே நகரில் உள்ள பத்மா சேஷாத்ரி பள்ளியில் மாணவிகள் பாலியல் கொடுமைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கடந்த 5 வருடங்களுக்கும் மேலாக பல மாணவிகள் பாலியல் கொடுமைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதில் மாணவிகளின் புகாரை தொடர்ந்து ராஜகோபாலன் என்ற பத்மா சேஷாத்ரி பள்ளி ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டார். ஆனால் இன்னும் பல ஆசிரியர்கள் உள்ளே இருப்பதாக ராஜகோபாலனே வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

