அமெரிக்காவை அசரவைத்த தமிழர்கள்.. பத்மஸ்ரீ விருதுபெறும் வடிவேல் கோபால், மாசி சடையன்.. யார் இவர்கள்?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் இருளர் இனத்தைச் சேர்ந்த பாம்புபிடி வீரர்களான வடிவேல் கோபால் மற்றும் மாசி சடையன் ஆகிய இருவருக்கும் மத்திய அரசின் பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் இருவரும் யார் என்பது பற்றி பார்க்கலாம்.

15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பெல்லாம் வீடுகளில் பாம்பு நுழைந்து விட்டாலோ அல்லது பாம்பின் இருப்பை உணர்ந்தாலோ அவற்றை லாகவமாகப் பிடிக்க இருளர் இன மக்களை அழைப்பார்கள். இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான ஜெய் பீம் படத்தில் கூட இருளர்கள் பாம்பு பிடிப்பது போல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

ஆனால் இன்று பாம்பு பிடிக்கும் சூழல் மாறியிருக்கிறது. பெரும்பாலும் வனத்துறையினர் அல்லது அவர்களுடன் தன்னார்வலர்கள் பங்கெடுக்கிறார்கள். ஆனால் அனைவரும் பாம்புகளைக் கையாள்வது சாத்தியமா என்பது கேள்விக்குறியே. ஏனென்றால் மீட்புக் கருவிகளையும் அணுகுமுறைகளையும் மட்டுமே தெரிந்து வைத்திருப்பது கைகொடுக்காது.

பத்ம பூஷண் விருதுபெறும் வாணி ஜெயராம்.. தமிழகத்தின் வடிவேல் கோபால், மாசி சடையனுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது!

English summary

Union government has announced the Padma Shri award to two snake catchers Vadivel Gopal and Masi Sadayan, who belong to the Irular tribe of Tamil Nadu.