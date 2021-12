கணவர் மரணத்திற்கு நீதி வேண்டும்.. ஊராட்சித் தலைவர் மனைவி டிஜிபியிடம் கண்ணீர் மல்க மனு

Chennai

சென்னை : காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரம் அருகே ஊராட்சித் தலைவர் கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கிடைக்கவில்லை என அவரது மனைவி டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

ஊராட்சித் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கணவர் சாதிவெறிக் காரணமாக கொல்லப்பட்டதாகவும், அவரை கொலை செய்த கும்பல் மீது காவல்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கடந்த ஊராட்சித் மன்றத் தேர்தலில் சோகண்டி ஊராட்சி மன்றத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அன்புராஜ் கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன்னர் படுகொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் நீதி கேட்டு அவரது மனைவி டிஜிபியை நாடி உள்ளார்.

English summary

Panchayat President murder: Wife petitioned DGP office His wife has complained to the DGP's office that the culprits in the murder case of a panchayat leader near Sunguvar Chatram in Kanchipuram district have not been convicted.