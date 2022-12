’மறவர்’ பரம்பரை ஜெ.வாரிசு ஓபிஎஸ்.. 3 காரணம் சொல்றேன்! மா.செ. மீட்டிங்கில் கிளாஸ் எடுத்த பண்ருட்டி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தொண்டர்கள்தான் தனது அரசியல் வாரிசு என்றார் எம்ஜிஆர் , எனவே தொண்டர்கள்தான் தலைமையை அங்கீகரிப்பார்கள் எனவும், ஜெயலலிதா தன் வாழ்நாளில் அடையாளம் காட்டிய ஒரே வாரிசு பன்னீர் செல்வம்தான் என அதிமுக ஓபிஎஸ் அணி மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் பேசியுள்ளார்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக அந்தக் கட்சியின் சார்பில் முதல்வர் பதவிகளை வகித்த ஓ பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாக மோதல் போக்கு தொடர்ந்து வருகிறது.

இரு தரப்பினரும் எலியும் பூனையுமாய் மோதிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில் தொண்டர்கள் மிகவும் அதிர்ச்சியில் இருக்கின்றனர். தற்போது இரு அணிகளுமே கட்சிக்கு உரிமை கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்த நிலையில் அது நிலுவையில் இருக்கிறது.

தேர்தல் ஆணையம் வைத்த 'திடீர்’ ட்விஸ்ட்! எடப்பாடி கையில் அதிமுக? எல்லாம் ஓகே.. ஆஹா! கதை முடிஞ்சுதா?

English summary

Panruti Ramachandran said in the AIADMK OPS team district secretaries' meeting that MGR said that the volunteers are his political successor, therefore the volunteers will recognize the leadership and Panneer Selvam is the only successor identified by Jayalalithaa in her lifetime.