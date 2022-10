25ம் தேதி அரிய நிகழ்வு "பகுதி சூரிய கிரகணம்".. இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் தெரியும்? எப்படி பார்க்கலாம்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : வரும் அக்டோபர் 25ஆம் தேதி பகுதி சூரிய கிரகணம் நிகழ இருக்கிறது. இந்த அரிய வான நிகழ்வை எப்படி பார்ப்பது என்பது பற்றி அறிவியலாளர்கள் விளக்கியுள்ளனர்.

அக்டோபர் 25ஆம் தேதி பகுதி சூரிய கிரகணம் ஏற்பட உள்ளது. இந்நிகழ்வின் போது சந்திரனின் ஒரு பகுதி மட்டும் சூரியனை மறைப்பதால் பகுதி நேர சூரிய கிரகணம் எனப்படுகிறது.

சூரியனை நேரடியாகப் பார்ப்பது கண்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் என்பதால், கிரகணத்தைப் பார்க்க சூரிய கண்ணாடிகள் அல்லது தொலைநோக்கிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவியலாளர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

கிரகணத்தின் போது சூரியனை பார்க்க, சூரியனின் புற ஊதா கதிர்வீச்சை தடுக்கக்கூடிய சிறப்பு கண்ணாடிகளைப் பயன்படுத்தலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Partial solar eclipse will occur on October 25. Scientists have explained how to watch this rare celestial event. Since looking directly at the sun can harm the eyes, scientists recommend using solar glasses or binoculars to view solar eclipse.