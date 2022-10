இது வேலைக்கு ஆகாது.. தங்க கவச விவகாரத்தில் ‘தேவர்’ குடும்பம் எடுத்த அதிரடி முடிவு! ஷாக்கான அதிமுக!

Chennai

சென்னை : பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாவுக்கு இன்னும் பத்து நாட்களை இருக்கும் நிலையில் அதிமுக மோதல் காரணமாக கடும் அதிருப்தியில் இருக்கும் தேவர் நினைவிட அறங்காவலர்கள் தமிழக அரசின் உதவியை நாட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அதிமுக சார்பில் 2014-ம் ஆண்டு ஜெயலலிதா தங்க கவசம் அணிவித்தார்.

இந்த தங்க கவசம் தற்போது பேங்க் ஆப் இந்தியாவின் பாதுகாப்பில் உள்ளது. 13 கிலோ எடை கொண்ட இந்த தங்கக் கவசம் அதிமுகவின் பொறுப்பில் மதுரை பாங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியில் வைத்திருக்கவும், ஒவ்வொரு ஆண்டு ஜெயந்தி விழாவின் போது, அதிமுக பொருளாளர் மூலமா விழாக் குழுவினரிடம் ஒப்படைக்கவும் ஜெயலலிதா வழிவகை செய்திருந்தார்.

தேவர் சிலை தங்க கவசம் யாருக்கு? திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தாக்கல் செய்த மனு.. இன்று முக்கிய விசாரணை!

