பாமகவில் தான் அதிகம்.. பிரசாந்த் கிஷோரே சொல்லிட்டாரே! பொதுக்குழுவில் உற்சாகமான அன்புமணி ராமதாஸ்!

சென்னை : அண்மையில் தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர் தமிழகத்தில் உள்ள கட்சிகளில் எந்த கட்சியில் அதிக இளைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று ஆய்வு எடுத்ததில், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் தான் இளைஞர்கள் அதிகமாக உள்ளார்கள் என்று ஆய்வு முடிவு தெரிவித்துள்ளதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புத்தாண்டு சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம்,''2022-ஆம் ஆண்டுக்கு விடை கொடுப்போம்; 2023-ஆம் ஆண்டை வரவேற்போம்'' என்ற தலைப்பில் இன்று நடைபெற்றது. புதுச்சேரி நாவற்குளம் நெடுஞ்சாலையில், சுங்கச்சாவடி அருகில் உள்ள சங்கமித்ரா திருமண அரங்கத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், கவுரவத் தலைவர் ஜி.கே. மணி, பொதுச்செயலாளர் வடிவேல் இராவணன், பொருளாளர் திலகபாமா நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

Recently Election Consultant Prashant Kishore conducted a study to find out which party has the most youth among the parties in Tamil Nadu and the result of the study was that the pattali makkal katchi has the most youth.