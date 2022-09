என் தாய் வீடு..போகும் பாதை பெரியார் பாதை.. பெரியார் திடலில் முதல்வர் ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பெரியார் திடல் எனது தாய் வீடு; இங்கு எப்போது வந்தாலும் புத்துணர்ச்சியை பெறுகிறேன் என்று முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். சமூக நீதி, சமத்துவம், பகுத்தறிவு, பெண்ணுரிமை உள்ளிட்டவற்றின் தலைமையகமாக பெரியார் திடல் விளங்குகிறது என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தந்தை பெரியார் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17ம் நாள் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மேலும், அவரின் பிறந்தநாள் சமூக நீதி நாளாக கடந்த ஆண்டு முதல் கடைபிடிக்கப்பட்டு, அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் உறுதிமொழியும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

தந்தை பெரியாரின் 144வது பிறந்தநாளை ஒட்டி சென்னையில் அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தினார்

அதிகார சபைக்குள் சென்றதில்லை.. அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே திருத்தச் செய்தவர் பெரியார்.. சமூக நீதி நாள்!

