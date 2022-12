பெரியார் எங்கள் வழிகாட்டி! அவரை நான் இழிவாகப் பேசியதற்கான ஆதாரம் இருக்கா? திருப்பிக் கேட்ட சீமான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பெரியாரை எங்கள் வழிகாட்டியாக ஏற்கிறோம் எனவும், இதுவரை பெரியாரை நான் இழிவாகப் பேசியதற்கான சான்று ஏதேனும் உள்ளதா?. திராவிடக் கோட்பாட்டைக் கொண்டவர்களும் பொய்யைத் திரும்பத் திரும்பப் பேசி, அதனை உண்மையாகப் பார்க்கிறார்கள் என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்," அன்று ஆரியர்கள், எங்கள் வரலாற்றை திரித்தார்கள். எங்கள் இறையைத் தன்வயப்படுத்தினார்கள். எங்களின் சிவனை ருத்திரனாக்கினார்கள், கொற்றவையைப் பார்வதியாக்கினார்கள். இன்றைக்கு எங்கள் வள்ளுவனுக்கு காவி போர்த்தி ஆரிய மயமாக்கப் பார்க்கிறார்கள்.

அதேபோன்று, திராவிடக் கோட்பாட்டைக் கொண்டவர்களும் பொய்யைத் திரும்பத் திரும்பப் பேசி, அதனை உண்மையாகப் பார்க்கிறார்கள். இதுவரை ஐயா பெரியார் அவர்களை நான் இழிவாகப் பேசியதற்கான சான்று ஏதேனும் உள்ளதா?

English summary

We accept Periyar as our guide and is there any evidence that I have ever spoken disparagingly of Periyar?. Naam Tamilar Party coordinator Seeman has questioned that even those who have Dravidian ideology repeat the lie