சர்ச்,மசூதி பக்கத்தில் பெரியார் சிலை இல்லையா? விவரம் தெரியாம பேசாதீங்க கஸ்தூரி! ஆதாரத்துடன் அட்டாக்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பெரியார் சிலையை உடைக்க வேண்டும் என்று சர்ச்சை கிளப்பிய ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் கனல் கண்ணனுக்கு ஆதரவாக பேசுவது போல சர்ச் மசூதிக்கு முன்னர் பெரியார் சிலை இல்லை என நடிகை கஸ்தூரி பதிவிட்டிருந்த நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை மத வழிபாட்டுத் தலங்கள் முன்பு பெரியார் சிலை இருக்கும் புகைப்படத்தினை வெளியிட்டு பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் நடிகை கஸ்தூரிக்கு பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.

சென்னையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் இந்து முன்னணி நடத்திய நிகழ்ச்சியில் பேசிய சினிமா ஸ்டண்ட் இயக்குனரும், இந்து முன்னணி பிரமுகருமான கனல் கண்ணன்,"ஸ்ரீரங்கத்தில் கடவுள் இல்லை என்று சொன்னவரின் சிலை என்று உடைக்கப்படுகிறதோ அன்றுதான் இந்துக்களின் எழுச்சி நாள்" என கூறியிருந்தார்.

கனல் கண்ணனின் இந்த பேச்சினுடைய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தயுள்ள நிலையில், சமூகத்தில் கலவரத்தை தூண்டு வகையில் பேசிய அவரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

உடைக்கனும்னு சொல்லி எஸ்கேப்பான கனல் கண்ணன்! ஸ்ரீரங்கத்துக்கு பெரியார் சிலை எப்படி வந்தது தெரியுமா?

English summary

While actress Kasthuri had posted that there is no statue of Periyar in front of the church mosque, while speaking in support of stunt master Kanal Kannan, who created a controversy that the idol of Periyar should be broken, Periyar enthusiasts are retaliating against actress Kasthuri by posting photos of Periyar idols in front of religious places in various parts of Tamil Nadu.