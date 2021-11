'சென்னையில் சமாதிகளை கட்டுவதை விட.. ராட்சத வடிகால்களை அமையுங்கள்'.. பிரேமலதா விஜயகாந்த் சொல்கிறார்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சமாதிகளை கட்டுவதை விட, ராட்சத வடிகால்களை அமைத்து சென்னையின் வெள்ள பாதிப்பிற்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்று தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார். கனமழை, வெள்ளத்தால் ஒட்டுமொத்த சென்னையும் தத்தளித்து வருகிறது.

சென்னை தரமணி திருவள்ளுவர் நகர் பகுதியில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை தே.மு.தி.க பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பார்வையிட்டார். அங்கு மழை நீரால் சூழ்ந்துள்ள வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று அப்பகுதி மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்த அவர் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உணவு பொட்டலங்களை வழங்கினார்.

சென்னையில் மழை குறையத் தொடங்கிவிட்டது.. இனி மீட்பு பணிகளில் வேகம்தான்- அமைச்சர் பேட்டி

English summary

DMDK Premalatha Vijayakanth said that instead of building mausoleums in Chennai, a permanent solution should be found to the floods in Chennai by setting up giant drains