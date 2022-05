கோயம்பேடு பஸ்ஸ்டாண்ட், நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கமும் ஆக்கிரமிப்பு தான்! இடிப்பீங்களா? அன்புமணி ஆவேசம்

Chennai

சென்னை : சென்னை மயிலாப்பூர் கோவிந்தசாமி நகரில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் அதிகாரிகளும் அரசும், ஓஎம்ஆர் சாலையில் உள்ள அலுவலகங்களை இடித்து விடுவார்களா? கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தை இடிப்பார்களா? என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மயிலாப்பூர் ராஜா அண்ணாமலைபுரம் பகுதியில் கோவிந்தசாமி நகரில் குடியிருந்து வரும் ஏழை மக்களின் குடிசைகளை இடித்து, காலி செய்த அரசின் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீக்குளித்த கண்ணையன் என்பவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

அவரது உடலுக்கு பாமக இளைஞரணித் தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் அஞ்சலி செலுத்தி , மறைந்த கண்ணையாவின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார்.

Will the government and the authorities demolish the offices on in omr road? Will the koyambedu bus stand be demolished? As Pmk youth wing leader Anbumani ramadoss has angrily questioned.