மே - 5.. மீண்டும் மாமல்லபுரம் சித்திரை முழு நிலவு விழா! பாமக ராமதாஸ் அறிவிப்பு? உற்சாக பாட்டாளிகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் பாமகவினர் மற்றும் வன்னியர் சங்கத்தினரை உற்சாகப்படுத்த வேண்டுமென பாமக புத்தாண்டு பொதுக்குழுவில் அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், மே 5ஆம் தேதி மாமல்லபுரம் சித்திரை முழு நிலவு விழா நடத்த பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை வன்னியர் சங்கத்தின் சார்பில் மாமல்லபுரத்தில் சித்திரை முழு நிலவு பெருவிழா என்னும் பெயரில் பிரம்மாண்ட மாநாடு நடத்தப்படுவது வழக்கம். கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்கள் கலவரத்தில் ஈடுபட்டதாக பிரச்சனை இருந்தது.

இதை அடுத்து சில ஆண்டுகள் சித்திரை முழு நிலவு பெருவிழா நடைபெறவில்லை. தொடர்ந்து வன்னியர் சங்க நிர்வாகிகளும் பாமகவினரும் அந்த சந்திப்பை நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

English summary

While Anbumani Ramadoss requested in the PMK New Year General Committee to encourage PMK and Vanniyar Sangam as the parliamentary elections are approaching, it has been reported that BAMA founder Ramadoss is planning to hold a Chitra pournami festival at Mamallapuram on 5th May.