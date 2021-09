வன்னியர் இடஒதுக்கீடு.. எப்படி கிடைத்தது? இதற்கு யார் காரணம்?.. முழு விளக்கம் அளித்த டாக்டர் ராமதாஸ்!

Chennai

சென்னை: வன்னியர் இடஒதுக்கீடு எப்படி கிடைத்தது? இதற்கு யார் காரணம்? என்று பா.ம.க நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் விளக்கம் அளித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை: இந்தியாவின் சமூகநீதி வரலாற்றில் 1980-ஆம் ஆண்டில் தொடங்கி 1989-ஆம் ஆண்டு வரை நாம் நடத்திய வன்னியர் தனி இட ஒதுக்கீட்டுப் போராட்டத்துக்கு இணையாக எந்தப் போராட்டத்தையும் ஒப்பிட்டுக் கூற முடியாது.

வன்னியர் சமுதாயத்தை கல்வியிலும், வேலைவாய்ப்பிலும் போதிய பிரதிநிதித்துவம் இல்லாத சமுதாயம் என்று கூட கூற முடியாது. பெரும்பான்மையான வன்னிய மக்கள் கல்வியின் வாசத்தைக் கூட அறியாதவர்களாக, கையெழுத்துக் கூட போடுவதற்கு தெரியாமல் கைரேகை வைக்கும் நிலையில் தான் இருந்தனர்.

English summary

How did you get the Vannier reservation? Who is responsible for this? That is explained by the founder of the PMK ramadoss