வன்னியர்களுக்கான 10.5% இடஒதுக்கீடு.. விரைவில் அமலாகும்.. பாமக ராமதாஸ் நம்பிக்கை

சென்னை: வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீதம் உள் ஒதுக்கீடு வங்கப்பட்டதை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த ஆணை செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்த போதிலும் அதற்காக சென்னை ஹைகோர்ட் பட்டியலிட்ட காரணங்களை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்திருப்பது இடஒதுக்கீடு எட்டிவிடும் தொலைவிலேயே இருக்கிறது என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

தமிழ்நாட்டில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் வன்னியர்களுக்கு 10.50% உள் இட ஒதுக்கீடு வழங்கப் பட்டதை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த ஆணை செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருப்பது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. ஆனாலும், வன்னியர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு செல்லாது என்பதற்காக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பட்டியலிட்டுள்ள காரணங்களை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்து இருப்பது மனநிறைவளிக்கிறது; இட ஒதுக்கீடு விரைவில் சாத்தியமாகும் என்ற நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

PMK Founder Ramadoss welcomes Supreme court judgement in 10.5% reservation as well as he hopes soon the reservation will implement in TN.