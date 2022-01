முல்லை பெரியாறு அணை பிரச்சினை நிரந்த தீர்வுக்கு முதலில் இதை செய்யுங்க.. தமிழக அரசுக்கு ராமதாஸ் யோசனை

Chennai

சென்னை: முல்லை பெரியாறு பேபி அணைப் பகுதியில் உள்ள 15 மரங்களை வெட்ட கேரளாவிடம் தமிழக அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என்று என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார். பேபி அணை வலுப்படுத்தப்பட்ட பிறகு தான், முல்லைப் பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பு குறித்த அறிவியல்பூர்வ ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

இது குறித்து ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "முல்லைப் பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பு மனநிறைவு அளிக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும், அதே நேரத்தில் அணையின் பாதுகாப்பு குறித்து அறிவியல்பூர்வ ஆய்வு நடத்த வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்றும் மத்திய நீர்வள ஆணையம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

PMK ramadoss founder urged the Tamil Nadu government to cut down 15 trees in the mulli periyar Baby Dam area. He said that only after the strengthening of the Baby Dam, a scientific study on the safety of the mulli periyar Dam should be carried out