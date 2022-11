’அந்த’ பேச்சை உடைக்கனும்! கொங்கில் கவனம் செலுத்தும் பாமக அன்புமணி! திமுக-அதிமுக சவாலை சமாளிப்பாரா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புதிய தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு, அவருடைய பார்வையானது கட்சி பலமாக இருக்கும் வட மாவட்டங்களை தாண்டி, மேற்கு மாவட்டங்கள் பக்கமும் திரும்பி இருப்பதாகவும், இதன் காரணமாகவே கொங்கு மாவட்டங்களில் அடிக்கடி பயணங்கள் மேற்கொண்டு வருவதாக அக்கட்சியினர் கூறுகின்றனர்.

கடந்த மே மாதம் 28ஆம் தேதி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அன்புமணி ராமதாஸ், வட மாவட்டங்களை பல்வேறு கட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்காக சுற்றி வந்த நிலையில், கொங்கு பகுதிகளிலும் அவ்வப்போது தனது நிகழ்ச்சிகளை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்.

இதன் மூலம் அவர் மேற்கு மாவட்டங்களிலும் கட்சியை பலப்படுத்துவதற்கான வேலையில் இறங்கியுள்ளதாகவும், இதனால் கோவை, திருப்பூர், நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஓரளவு ஆதரவு அதிகரித்திருப்பதாகவும், அடுத்தடுத்து பல திட்டங்களை மேற்கொண்டு இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

After Anbumani Ramadoss was elected as the new leader of the pattali makkal katchi his vision is beyond the northern districts where the party is strong and back towards the western districts, which is why the party is making frequent trips to Kongu districts, the party says.