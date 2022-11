காசி.. பெரியார்! பிரஸ்மீட்டில் கேட்ட ரிப்போர்ட்டர்! நாட்டுக்கு இது தான் தேவையா? கொந்தளித்த அன்புமணி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : காசியில் தமிழ் சங்கம் நடத்தியதற்கும், ஈவெ ராமசாமி காசிக்கு போன பிறகுதான் பெரியாராக உருவெடுத்தார். இதைப் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன? என கேட்ட செய்தியாளரால் கோபமான பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், நல்ல கேள்விகள் எத்தனையோ இருக்கிறது அதைப் பற்றி கேளுங்கள் என பதிலளித்தார்.

தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர்.என்.சிங்கை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் இன்று நேரில் சந்தித்து பேசினார். அவருடன் பாமக மூத்த நிர்வாகியும் முன்னாள் அமைச்சருமான ஏகே மூர்த்தி ஆகியோரும் உடனிருந்தனர்.

தொடர்ந்து தமிழகத்தில் நிலுவையில் உள்ள ரயில் திட்டங்கள் குறித்து பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி எம்.பி. கோரிக்கை மனு அளித்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை அன்புமணி ராமதாஸ் சந்தித்தார்.

English summary

Eve Ramasamy became a Periyar only after he went to Kashi. What is your opinion on this? PMK leader Anbumani Ramadoss, who was angry with the reporter, replied that there are many good questions, ask about them.