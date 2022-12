நூறு வருஷம் வாழனும்! ரஜினிகாந்தை வாழ்த்திய அன்புமணி! பாபா ரிலிசில் சண்டை.. ரீ-ரிலீசில் சமாதானம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இன்று 73வது பிறந்தநாள் புகழ்பெற்ற நடிகர் ரஜினிகாந்த் நல்ல உடல் நலத்துடன் நூறாண்டு வாழ வேண்டும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ட்விட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த பாபா 2000ல் வெளியான போது பாமகவினர் மிகத் தீவிரமாக எதிர்த்த நிலையில், ரீ-ரிலிசின் போது ரஜினிக்கு வாழ்த்து கூறியுள்ளார் அன்புமணி.

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என தமிழக மக்களால் தலையில் வைத்து கொண்டாடப்படும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவதாக 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனது ரசிகர்களை உசுப்பேற்றிய நிலையில் திடீரென அரசியலுக்கு வர மாட்டேன் என என்ட்ரிக்கு எண்ட் கார்டு போட்டார்.

இதன் காரணமாக 30 ஆண்டுகளாக அரசியலுக்கு வருவார் வருவார் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ரசிகர்கள் பொறுமை இழந்து தற்போது வேறு வேறு அரசியல் கட்சிகளில் சேர்ந்து வருகின்றனர் தற்போது ஜெயிலர் பட வேலைகளில் பிஸியாக இருக்கும் ரஜினிகாந்த் இன்று பிற்ந்தநாள் காண்கிறார்.

பாபா படத்தை மீண்டும் ரிலீஸ் செய்ய ரஜினிகாந்த் விரும்புவது ஏன்?

English summary

Patali Makkal katchi leader Anbumani Ramadoss wished legendary actor Rajinikanth on his 73rd birthday today and wished him a hundred years of good health. Anbumani congratulated Rajinikanth on the re-release of Baba, which was released in the year 2000 pmk against rajinikanth