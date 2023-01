வெற்றியின் அறிகுறி தென்படுதே.. அன்புமணி ராமதாஸ் பொங்கல் வாழ்த்து.. ‛அந்த’ வார்த்தையை கவனிச்சீங்களா!

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: இந்த தமிழ் புத்தாண்டு தமிழர்களின் வாழ்க்கையில் செழிப்பை ஏற்படுத்துவதோடு, தடைகளை தகர்த்து வழிகளையும் உருவாக்குவதாகவும் இருக்கட்டும். தைப்பிறந்தால் வழிபிறக்கும். எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. அந்த அறிகுறிகள் முழு வெற்றிகளாக வேண்டும் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், உலகில் இயற்கையை கொண்டாடும் ஒரே இனம் தமிழினம் தான் என்றும், வாழ்க்கைக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் இனமும் தமிழினம் தான் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழத்துச் செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: இயற்கைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தமிழர்களின் முதன்மைத் திருநாளான தைப்பொங்கல் விழாவையும் ,தமிழ் புத்தாண்டையும் கொண்டாடும் தமிழ்ச் சொந்தங்களுக்கு எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

விளம்பரத்துக்காக அரசியல் செய்ய மாட்டேன்! ஒரே கையெழுத்து எல்லாம் சரியாயிடும்! கோவையில் அன்புமணி உறுதி!

English summary

PMK President Anbumani Ramadoss has said that this Tamil New Year will bring prosperity in the life of Tamils ​​and break barriers and create ways.