பாமக இளைஞரணி தலைவர் தமிழ்க்குமரன் பதவி விலகல்.. 3 மாதங்களில் முடிந்த லைகா நிர்வாகியின் பயணம்!

சென்னை: பாமக இளைஞரணி தலைவராக இருந்த ஜி.கே.மணியின் மகன் தமிழ்க்குமரன் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளார். பாமக தலைவராக இருந்த ஜி.கே.மணி அன்புமணி ராமதாஸ்-க்காக பதவி விலகிய நிலையில், அன்புமணி ராமதாஸ் வகித்த இளைஞரணி தலைவர் பதவி தமிழ்க்குமரனுக்கு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் பதவியில் நியமிக்கப்பட்ட 3 மாதங்களில் இளைஞரணி தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளது அக்கட்சியினரிடையே பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

பாமக இளைஞரணி தலைவராக இருந்த அன்புமணி ராமதாஸ், அக்கட்சியின் தலைவராக கடந்த மே மாதம் பதவியேற்றார். இதனால் அன்புமணி ராமதாஸ் வகித்து வந்த இளைஞரணித் தலைவர் பதவியை கைப்பற்ற பாமக முன்னணி நிர்வாகிகள் பலரும் ஆர்வம் காட்டினர்.

ஆனால் படித்த, நிர்வாக திறமைமிக்க இளைஞரை அந்தப் பதவியில் நியமிக்க வேண்டும் என்பதில் அன்புமணி ராமதாஸ் உறுதியாக இருந்தார். இதனால் சில மாதங்கள் இளைஞரணி தலைவராக யார் வருவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அக்கட்சியினர் இடையே அதிகரித்தது.

GK Mani's son Tamilkumaran, who was the PMK Youth Wing Secretary, has announced his resignation. When GK Mani, who was the president of PMK, resigned in favor of Anbumani Ramadoss, Tamilkumaran was given the post of Youth Wing Secretary held by Anbumani Ramadoss. But within 3 months of being appointed to the post, Tamilumarana Resigned.