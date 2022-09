ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பொண்ணு! சென்னையை உலுக்கிய பாஸ்கரன் கொலை! காரணத்தை கேட்டு அதிர்ந்த போலீஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் கால்வாயில் மிதந்த தொழிலதிபரின் சடலத்தை கைப்பற்றிய போலீசார் கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்த போது பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி விசாரணை நடத்திய போலீசாரையே கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது.

சென்னை சின்மயா நகர் நெற்குன்றம் சாலையில் நேற்று முன்தினம் காலை துப்புரவு பணியாளர்கள் பணி செய்து கொண்டிருந்தபோது அருகே உள்ள கால்வாயில் கருப்பு கலர் பிளாஸ்டிக் கவரில் சடலம் ஒன்று இருப்பதாக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.

இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற விருகம்பாக்கம் போலீசார் பாலித்தீன் கவரை மீட்டு பிரித்து பார்த்தபோது திக் நைலான் கயிறால் கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையிலும், வாயில் துணி வைத்து அடைக்கப்பட்ட நிலையிலும் ஆண் சடலமொன்று உடல் முழுவதும் ரத்தக் கறையோடு இருந்துள்ளது.

English summary

When the police found the body of a businessman floating in the canal with his hands and feet tied in Chennai, when they inquired about the reason for the murder, many startling information came out and shocked the police who conducted the investigation.