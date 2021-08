ஆடி அமாவாசை: சென்னையில் கடற்கரை பகுதிகளுக்கு செல்ல தடை.. போலீசார் உத்தரவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அடங்கி இருந்த கொரோனா மீண்டும் சற்று அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. தலைநகர் சென்னையிலும் மீண்டும் பாதிப்புகள் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளன. இதனால் தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகிறது.

9-ம் தேதியுடன் ஊரடங்கு முடிவடையும் நிலையில் மேலும் 2 வாரங்களுக்கு ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊரடங்கில் எந்த வித தளர்வுகளும் அளிக்கப்படவில்லை. மாறாக சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Police have banned people from going to beach areas in Chennai. The corona, which was contained in Tamil Nadu, has begun to increase slightly again