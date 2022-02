இபிஎஸ்-ஓபிஎஸ்க்கு சர்ப்ரைஸ்..எதிர்கட்சி தலைவர்களுக்கும் அழைப்பு விடுத்த முதல்வர்.. “உங்களில் ஒருவன்”

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் 'உங்களில் ஒருவன்' புத்தகம் வெளியீட்டு விழாவிற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம், விஜயகாந்த், ராமதாஸ் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் நாற்பத்தி ஐந்தாவது புத்தக கண்காட்சியில் தமிழக முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் 16ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.

தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கமான "பபாசி" சார்பில் நடைபெற்ற இந்த புத்தகக் கண்காட்சியை திறந்து வைத்து முதலமைச்சர், தான் சுயசரிதை எழுதியது குறித்தும் பேசினார்.

English summary

It has been reported that political party leaders including Edappadi Palanisamy, O. Panneerselvam, Vijayakanth and Ramadass have been invited to the launch of Chief Minister MK Stalin's book 'One of You'.