5 லட்சம் கொடுத்தல் 500 கோடிப்பே.. சென்னையில் “சதுரங்க வேட்டை”.. பணத்தை இழந்த தாமரை பூவுக்கும் நடிகர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 5 லட்சம் கொடுத்தால் 500 கோடி கிடைக்கும் என்று கூறி சதுரங்க வேட்டை பட பாணியில் இரிடியம் மோசடி கும்பல் தன்னிடம் சுமார் ஒன்றே முக்கால் கோடி பணத்தை பெற்று விட்டு ஏமாற்றிவிட்டதாக பிரபல நடிகர் விக்னேஷ் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

1985 முதல் 1995 வரையிலான காலகட்டங்களில் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்தவர் நடிகர் விக்னேஷ்.

5 மாநில தேர்தலுக்கு பிறகு உயர்ந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை.. சிலிண்டர் விலையும் உயர்வு.. மக்கள் வேதனை

கிழக்குச் சீமையிலே, பசும்பொன் உள்ளிட்ட ஏராளமான திரைப்படங்களில் நடித்தவர். பல முன்னணி இயக்குனர்களுடனுக், தயாரிப்பாளர்களுடன் இணைந்து அப்போது பிசியாக நடித்தவர்

English summary

Popular actor Vignesh has lodged a complaint with the Chennai Police Commissioner's Office alleging that the chess iridium scam gang cheated him out of around Rs 1.82 crore by claiming that he would get Rs 500 crore if he paid Rs 5 lakh.