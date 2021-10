அஞ்சலகங்களில் இனி தமிழில் படிவங்கள்.. அஞ்சல் துறை உறுதி.. சாதித்த சு.வெங்கடேசன் எம்.பி!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் அஞ்சலகங்களில் இனி தமிழில் படிவங்கள் வழங்கப்படும் என்று அஞ்சல் துறை உறுதி அளித்துள்ளது. மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கோரிக்கையை அஞ்சல் துறை ஏற்றுள்ளது.

தமிழ்நாட்டிலுள்ள அஞ்சலக சிறுசேமிப்பு படிவங்கள் இந்தி மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் அச்சடிக்கப்படுவதை கைவிட வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்து இருந்தார்.

எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் கடிதம்

அலுவலக மொழிகள் தொடர்பான அரசியலமைப்பு சட்டம் 347 பிரிவின் படி ஒரு மாநிலத்தின் அலுவல் மொழியாக அந்த மாநிலத்தில் மக்கள் பயன்பாட்டில் இருக்கும் மொழியையே தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே தமிழ்நாட்டில் அஞ்சலக சிறுசேமிப்பு படிவங்கள் தமிழ் மொழியில் தான் அச்சடிக்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சருக்கும், தலைமை அஞ்சல் பொது மேலாளருக்கும் எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் கடிதம் எழுதி இருந்தார்.

English summary

The Post Office has assured that forms in Tamil will no longer be issued at post offices in Tamil Nadu. The post office has accepted the request of Madurai MP su.venkatesan