சென்னையில் பல முக்கிய பகுதிகளில் இன்று மின்விநியோகம் நிறுத்தம்.. மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: சென்னையில் இன்று (செவ்வாய்) மின் வாரிய பராமரிப்புப் பணிகள் பல்வேறு இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இதன் காரணமாக மயிலாப்பூர், வியாசர்பாடி, அடையாறு, ஆவடி, போரூர், வேளச்சேரி, அம்பத்தூர் உள்ளிட்ட மின் விநியோகம் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை நிறுத்தப்படும் என்று தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: மின் வாரிய பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கீழ்கண்ட இடங்களில் மின் விநியோகம் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை சென்னையில் நிறுத்தப்படும்.

ஈஞ்சம்பாக்கம் பகுதி : ராஜீவ்காந்தி நகர், பனையூர் பள்ளி தெரு, சமுத்திரா சாலை, பனையூர் குப்பம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

செங்குன்றம் பகுதி ; கோமதி அம்மன் நகர், சக்ரா கார்டன், சென்றம்பாக்கம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

ஆவடி பகுதி : வைஸ்னவ் நகர், பாரதி நகர், ஆசினி நகர் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

English summary

E-Board maintenance work is to be carried out at various places in Chennai today (Tuesday). Due to this the Tamil Nadu Electricity Board has announced that the power supply to the following places will be suspended from 9 am to 1 pm.