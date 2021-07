நேர்மையின் சிகரம் ஆட்டோ டிரைவர் ராதாகிருஷ்ணன்.. நெட்டிசன்கள் புகழ் மழை.. அப்படி என்ன செய்தார் தெரியுமா

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் பயணி ஒருவர் ஆட்டோவில் தவற விட்ட பணம் மற்றும் கிரெட் கார்டை ஆகியவற்றை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த ஆட்டோ டிரைவருக்கு பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.

சென்னை ஓட்டேரி ஸ்டாரன்ஸ் சாலையை சேர்ந்தவர் ராதாகிருஷ்ணன்(வயது 40). ஆட்டோ டிரைவரான இவர் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக ஆட்டோ ஓட்டி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் ராதாகிருஷ்ணன்( பெரம்பூர் ரயில் நிலையம் அருகே சவாரிக்காக காத்திருந்தார். அப்போது கண்ணதாசன் நகர் செல்வதாக கூறி ஆட்டோவில் ஒருவர் ஏறியுள்ளார்.

ஆட்டோ மீது ஆடி கார் மோதினால் என்னவாகும்.. சுற்றி சுழன்று.. பதைக்க வைக்கும் ஹைதராபாத் வீடியோ

English summary

In Chennai, praise is heaped on an auto driver who handed over a missing card and a credit card to the police