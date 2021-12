நகர்ப்புற தேர்தலில் தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி?.. பரபரப்பு விளக்கம் அளித்த பிரேமலதா

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தேமுதிக தனித்து போட்டியிடும் என பிரேமலதா விஜயகாந்த் அறிவித்துள்ளார்.

அது போல் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் மீண்டும் சினிமாவில் நடிப்பதாக பரவி வரும் தகவல் தவறானது. அவர் சினிமாவில் நடிக்கவில்லை என பிரேமலதா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Premalatha Vijayakant says that DMDK will contest alone in Urban Polls and she also clarifies that Vijayakanth is not acting in any Film.