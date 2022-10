காந்தி ஜெயந்தி : ‘வன்முறை தவிர்த்து அமைதியைப் போற்றுவோம்’ - தலைவர்கள் வாழ்த்து!

Chennai

சென்னை : நமது இந்திய சுதந்திரத்திற்காக அரும்பாடுபட்ட நமது 'தேசத் தந்தை' மகாத்மா காந்தி அவர்களின் பிறந்த தினத்தை நினைவுகூரும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதியை 'காந்தி ஜெயந்தி' ஆக கொண்டாடுகிறோம்.

நாடு முழுவதும் இன்று காந்தி ஜெயந்தி கொண்டாப்படுகிறது. தேசத் தந்தை மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளில் அவரது தியாகங்களைப் போற்றி, அவர்தம் நல்ல நோக்கங்கள் நிறைவேறப் பாடுபடுவோம்.

தமிழக அரசின் சார்பில் மகாத்மா காந்தி 153வது பிறந்தநாள் விழா இன்று காலை 11 மணிக்கு கன்னியாகுமரி காந்தி நினைவு மண்டபத்தில் நடக்கிறது.

இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, துணை குடியரசுத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் காந்தி ஜெயந்தி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

Gandhi Jayanti is celebrated across the country today to commemorate the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Indian President Draupadi Murmu, Vice President Jagadeep Dhankar and other leaders have extended their greetings on Gandhi Jayanti.