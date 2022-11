இரட்டை இலைக்கு ஆபத்து? டெல்லி காட்டிய சிக்னல்.. 7 பேரோடு போன எடப்பாடி.. ‘திடீர் மீட்’ பின்னணி இதானா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜகவை கடந்த சில நாட்களாக எடப்பாடி பழனிசாமி சீண்டி வந்த நிலையில், டெல்லியில் இருந்து வந்த சிக்னல்களை முன்வைத்தே, தமிழக ஆளுநரை எடப்பாடி பழனிசாமி அன் கோ சென்று சந்தித்ததாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாகப் பேசப்பட்டு வருகிறது.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று முன்தினம் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை, தனக்கு நெருக்கமான 7 முக்கிய நிர்வாகிகளோடு சென்று சந்தித்தது தொடர்பாக பல்வேறு சந்தேகங்களும் கிளப்பப்பட்டு வருகின்றன.

திமுக ஆட்சியில் நிலவும் ஊழல், முறைகேடுகள், நிர்வாக சீர்கேடு தொடர்பாக 10 பக்க புகாரை ஆளுநரிடம் அளித்ததாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினாலும், திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் ஈபிஎஸ் சந்திப்பு பற்றி சந்தேகம் கிளப்பியுள்ளனர்.

வித்யாசாகர் ராவ், தமிழக ஆளுநராக இருக்கும்போது ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் கையைப் பிடித்து இணைத்து வைத்து, ஓபிஎஸ்ஸை துணை முதல்வராகப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். தற்போதைய ஆளுநரையும் உட்கட்சி பிரச்சனை தொடர்பாகவே ஈபிஎஸ் அணியினர் சந்தித்திருக்கலாம் என்ற யூகங்கள் பரவி வருகின்றன.

Opposition leader Edappadi Palaniswami met TN Governor RN Ravi with 7 ex ministers yesterday and various doubts are being raised. There is a lot of talk in the political circles that Edappadi Palaniswami & Co have gone and met Governor based on the signals from Delhi.