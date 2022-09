“இந்த கேவலமான வேலைக்கு தமிழக பாஜக அவார்டே கொடுக்கும்” ‘குப்பை’.. நிர்மல் குமாரை விளாசிய பிடிஆர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பெண்களைப் பற்றி கீழ்த்தரமான எண்ணங்களைக் கொண்டவர்களிடம் இருந்து இதுபோன்ற குப்பைகளைத் தவிர வேறு எதையும் நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது என நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், பாஜக ஐடி விங் மாநில தலைவரை விமர்சித்துள்ளார்.

பாஜக தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சமூக வலைதள பிரிவின் மாநில தலைவர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் பதிவிட்ட ட்வீட் குறித்து கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் தமிழக நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்.

ராகுல் காந்தி ஒரு சிறுமியின் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் புகைப்படத்தை, ஆச்சர்யமாக விழிக்கும் எமோஜியுடன் பதிவிட்டிருந்தார் சிடிஆர் நிர்மல்குமார்.

தனது சகோதரியான பிரியங்கா காந்தியின் மகளுடன் ராகுல் காந்தி அன்பாகப் பேசும் புகைப்படத்தைப் பதிவிட்டு நிர்மல் குமார் இவ்வாறு பதிவிட்டிருந்தது காங்கிரஸ் கட்சியினரிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.

யார் அந்த பெண்? ராகுல் போட்டோவை பகிர்ந்து பாஜக

English summary

You can't expect anything more than such trash from bottom-feeders who seem to have multi-faceted complexes about women : Minister PTR Palanivel thiagarajan roasts BJP IT wing state president CTR Nirmal Kumar.