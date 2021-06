கீழ்தரமான செயல்கள்.. ஆபாச மதன்-கிருத்திகா கோடிக்கணக்கில் பணம் குவித்தது எப்படி?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : பப்ஜி விளையாட்டில் ஆபாசமாக பேசியும், பணமோசடியில் ஈடுபட்டதுமான புகாரில் சிக்கி கைதாகி உள்ள யூடியூபர் மதன் கோடிக்கணக்கில் பணம் குவித்தது எப்படி என்பது குறித்து தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

யூடியூப் சேனலில் ஆபாசமாக பேசியது, குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளை தகாத முறையில் பேசியது, பண மோசடி செய்தது என பப்ஜி மதன் மீது ஆன்லைனில் பல்வேறு புகார்கள் குவிந்தது. அத்துடன் மதன் பேசிய ஆபாச பேச்சுக்கள் அடங்கிய ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆனது.

இதையடுத்து சேலம் சென்ற தனிப்படை போலீசார் முதலில் மதனின் மனைவி கிருத்திகாவை கைது செய்தனர். அதன் பின்னர் தர்மபுரியில் பதுங்கி இருந்த மதனை சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். தற்போது பூந்தமல்லியில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். வரும் 3ம் தேதி வரை காவலில் வைக்க சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தனிப்படை அமைச்சி தேடுற அளவுக்கெல்லாம் நான் வொர்த் இல்லை சார்.. போலீஸிடம் அழுத மதன்

English summary

youTube Madan, who was arrested on a charge of speaking obscenely and engaging in money laundering in the game of pubg, has amassed millions of rupees.