தனிப்படை அமைச்சி தேடுற அளவுக்கெல்லாம் நான் வொர்த் இல்லை சார்.. போலீஸிடம் அழுத மதன்

Chennai

சென்னை: தனிப்படை அமைத்து தேடும் அளவுக்கு நான் வொர்த் இல்லை என போலீஸாரை பார்த்ததும் பப்ஜி மதன் அழுததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

குறுகிய காலத்தில் எப்படி நிறைய பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி என்பதே இன்றைய ஒரு சில மக்களின் மனநிலையாகும். இதில் குறிப்பாக இளைஞர்கள் அதிகம் பேர் இந்த மனநிலையுடன் காணப்படுகின்றனர்.

இதற்கு ஏற்ப தகவல் தொழில்நுட்பங்களும் நமக்கு கைக் கொடுக்கின்றன. யூடியூப் சேனலை தொடங்கி அதில் நிறைய சந்தாதாரர்களை பிடித்துவிட்டு வீடியோக்களை அப்லோடு செய்தால் போதும் நோகாமல் நோன்பு கும்பிடும் அளவுக்கு பணம் கொழிக்கும்.

நான் என்ன PMஆ? எதுக்கு வீடியோ எடுக்கறீங்கனு கேட்ட மதன்..

English summary

PUBG says that he is not that much worth to form special team for searching him.