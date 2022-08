துரத்தும் ‘ஜெயலலிதா’ மரணம்! எய்ம்ஸ் தந்தது அறிக்கை தானே! இறுதி தீர்ப்பு இல்லையே? விடாத புகழேந்தி..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக எய்ம்ஸ் மருத்துவ குழு அளித்துள்ள அறிக்கை தானே தவிர இறுதித் தீர்ப்பு கிடையாது என ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளரான பெங்களூரு புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான ஜெயலலிதா கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கும் முன்னர் உடல்நலக் குறைவால் சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், நீண்ட நாள் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் காலமானார்.

இந்நிலையில் ஜெயலலிதா மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சந்தேகம் எழுப்பிய நிலையில் அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி இது குறித்து விசாரிக்க ஒரு நபர் ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தார்.

