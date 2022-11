சீனுக்கு வரும் புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி.. 2 சம்பவங்கள் - தெற்கு + மேற்கு! பவர் காட்ட பவர் மேட்டர்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தென் மாவட்டங்களில் மின் கட்டண உயர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த இருப்பதாக அறிவித்துள்ள புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி, சமூக நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி வரும் நவம்பர் 17 ஆம் தேதி கோவையில் அமைதிப் பேரணி மேற்கொள்ள உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில், "2021 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு, திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில், மாதம் ஒருமுறை மின் அளவீடு செய்யும் முறை அமல்படுத்தப்படும் என்ற வாக்குறுதியை அளித்து இருந்தது.

ஆட்சிக்கு வந்து ஒன்றரை வருடங்கள் ஆகியும் மாதம் ஒருமுறை மின் அளவீடு முறையை அமல்படுத்த திமுக அரசு தயாராக இல்லை. இரண்டு வருட கரோனா கால தொடர் முடக்கத்தால் தொழில், வணிக நிறுவனங்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு ஆளாகின.

English summary

Puthiya Tamilagam Party President Krishnaswamy, who has announced that he will hold a demonstration to demand to cancell of electricity tariff hike in the south districts and also announced that he will hold a peaceful rally in Coimbatore on November 17, emphasizing social harmony